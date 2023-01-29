У ЗСУ оцінили ймовірність нового наступу росіян

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий наголошує, що за майже рік розпочатої проти України війни Російська Федерація не має такої армії, якою вона вторглася 24 лютого 2022-го.

Череватий оцінив ймовірність мдливого наступу РФ в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Він нагадам, що українські військові тримають оборону вже майже рік - хоч у лютому 2022-го дехто вважав, що Україна протримається три дні. За понад 11 місяців війни ліквідовано 120 тис. ворогів (станом на ранок 29 січня 126 160 - Ред.), знищено врожу техніку, бронетехніку та літаки.

"Давайте ще один момент. Угруповання вторгнення ворога становило близько 170 тис. Повертаючись до цифр Генштабу, понад 120 тис. уже знищено. Якщо ми помножимо ще на три, щоб дізнатися кількість поранених, то зрозуміємо - це і є те угруповання, яке було найпрофесійнішим, найкращим, підготовленим під вторгнення. Його немає. Чим буде ворог наступати? Напевно, він спробує наступати тими мобілізованими, яких зараз призвали", - заявив Череватий.

За словами Череватого, російські "мобіки" не є професійними військовими навіть попри те, що вони могли пройти якусь підготовку. То люди, яких вирвали з мирного життя, наголосив речник Східного угруповання військ.

"Тому буде важко, будуть, напевно, спроби якихось наступів. Але, мені здається, що Збройні сили України показали вже, на що здатні", - додав представник Сергій Череватий.

Нагадаємо, член-кореспондент Британського королівського інституту оборонних та безпекових досліджень Олександр Данилюк висловив думку про те, що окупанти РФ запланували наступальні дії на лютий 2023 року. Є ймовірність початку нового великого наступу вже днями.

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