Прикордонники у Маріуполі ліквідували 10 окупантів та ворожу БМП

Також захисники ліквідували розвідника з ОРДЛО.
Українські прикордонники зупинили наступ ворожої піхоти на одній із вулиць Маріуполя.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Українські воїни знищили БМП та 10 окупантів, змусивши ворога відступити. Крім того, захисники знешкодили розвідника з тимчасово окупованих територій України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські окупанти зруйнували селище Макарів у Бучанському районі Київської області. Кожний другий будинок там пошкоджений або знищений у результаті артилерійських обстрілів, які досі продовжуються.
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