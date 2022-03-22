Прикордонники у Маріуполі ліквідували 10 окупантів та ворожу БМП

Прикордонники у Маріуполі ліквідували 10 окупантів та ворожу БМП

Також захисники ліквідували розвідника з ОРДЛО.

Українські прикордонники зупинили наступ ворожої піхоти на одній із вулиць Маріуполя.

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Українські воїни знищили БМП та 10 окупантів, змусивши ворога відступити. Крім того, захисники знешкодили розвідника з тимчасово окупованих територій України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти зруйнували селище Макарів у Бучанському районі Київської області. Кожний другий будинок там пошкоджений або знищений у результаті артилерійських обстрілів, які досі продовжуються.

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