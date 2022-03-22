"Вночі було три прильоти": Кім розповів про ситуацію на Миколаївщині

"Вночі було три прильоти": Кім розповів про ситуацію на Миколаївщині

Жерт і потерпілих внаслідок ворожих атак немає.

У ніч проти вівторка, 22 березня, у Миколаївській області зафіксували три ворожі прильоти.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім.

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"Вночі було три прильоти. Жертв немає. Поранених також", - розповів він у ранковому відео.

Куди прилетіло, керівник Миколаївської ОДа не повідомив. "Безглуздо все було", - зауважив він.

За словами Кіма, вранці 22 березня була проведена нарада з Офісом президента. "Ми готуємо робочу групу, яка буде працювати щодо запуску бізнесу. Сільському господарству необхідно реалізовуватися. Над цим працюємо. Інша група працює щодо логістичних ланцюгів. Третя група працює у напрямку гуманітарної допомоги. Є централізовані постачання, є те, що везуть волонтери. Наразі процедуру буде спрощено", - розповів Віталій Кім.

Як повідомлялося, протягом доби, 20 березня, у Миколаївській області внаслідок ворожих обстрілів поранення дістали 65 людей, серед яких одна дитина. Усіх постраждалих доправили до медичних закладів, де їм надають необхідну допомогу.

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