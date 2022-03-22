На спецрахунку НБУ на потреби військових залишилося 51 млн грн

НБУ перерахував на потреби військових майже 12,6 млрд грн.

Станом на 22 березня 2022 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить майже 51 млн грн.

Загалом Національний банк вже перерахував на потреби військових майже 12,6 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Усього з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано близько 12,7 млрд грн в еквіваленті. Зокрема понад 3,7 млрд грн надійшло з-за кордону у іноземній валюті.

Нагадаємо, що для допомоги Українській Армії перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки:

https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces

Про рахунок для гуманітарних потреб

Станом на 22 березня 2022 року залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, становить близько 292 млн грн.

Зокрема понад 152 млн грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти).

Для допомоги громадянам, які потерпають від війни, перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки:

https://bank.gov.ua/ua/about/humanitarian-aid-to-ukraine

Нагадаємо, Зеленський збільшив фінансування армії на понад 67 млрд гривень.

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