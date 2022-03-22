Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Зеленський провів розмову з Папою Римським

Дата публікації
Перегляди
11к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зеленський провів розмову з Папою Римським

Associated Press

Він розповів Його Святості про складну гуманітарну ситуацію та про блокування російськими військами рятівних коридорів.

Президент України Володимир Зеленський поговорив із Папою Римським Франциском, про що розповів у мережі Twitter.

За словами президента, він розповів Його Святості про складну гуманітарну ситуацію та про блокування російськими військами рятівних коридорів.

"Вітали б посередницьку роль Святого Престолу у припиненні людських страждань. Подякував за молитви за Україну та мир", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск 20 березня на площі Святого Петра вкотре помолися за мир в Україні та наголосив, що напад Росії на Україну - це святотатство, яке не має виправдання. Також Папа звернувся до світової спільноти та закликав докласти зусиль задля припинення кровопролиття. 

У суботу, 19 березня, Папа Римський Франциск відвідав українських дітей-біженців у дитячій лікарні Бамбіно Джезу в Римі.

Читайте також:

Наступна публікація