Зеленський провів розмову з Папою Римським

Він розповів Його Святості про складну гуманітарну ситуацію та про блокування російськими військами рятівних коридорів.

Президент України Володимир Зеленський поговорив із Папою Римським Франциском, про що розповів у мережі Twitter.

За словами президента, він розповів Його Святості про складну гуманітарну ситуацію та про блокування російськими військами рятівних коридорів.

Поговорив із @Pontifex. Розповів Його Святості про складну гуманітарну ситуацію та про блокування російськими військами рятівних коридорів. Вітали б посередницьку роль Святого Престолу у припиненні людських страждань. Подякував за молитви за Україну та мир. pic.twitter.com/uXrOZpchUF — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 22, 2022

"Вітали б посередницьку роль Святого Престолу у припиненні людських страждань. Подякував за молитви за Україну та мир", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск 20 березня на площі Святого Петра вкотре помолися за мир в Україні та наголосив, що напад Росії на Україну - це святотатство, яке не має виправдання. Також Папа звернувся до світової спільноти та закликав докласти зусиль задля припинення кровопролиття.

У суботу, 19 березня, Папа Римський Франциск відвідав українських дітей-біженців у дитячій лікарні Бамбіно Джезу в Римі.

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