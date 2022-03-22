Зеленский провел разговор с Папой Римским

Он рассказал Его Святейшеству о сложной гуманитарной ситуации и о блокировании российскими войсками спасательных коридоров.

Президент Украины Владимир Зеленский побеседовал с Папой Римским Франциском, о чем рассказал в сети Twitter.

По словам президента, он рассказал Его Святейшеству о сложной гуманитарной ситуации и о блокировании российскими войсками спасательных коридоров.

Поговорил с @Pontifex. Рассказал Его Святейшеству о сложной гуманитарной ситуации и о блокировании русскими войсками спасательных коридоров. Приветствовали бы посредническую роль Святого Престола в прекращении человеческих страданий. Поблагодарил за молитвы за Украину и мир. pic.twitter.com/uXrOZpchUF – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) March 22, 2022

"Приветствовали бы посредническую роль Святого Престола в прекращении человеческих страданий. Поблагодарил за молитвы за Украину и мир", — сообщил Зеленский.

Напомним, Папа Римский Франциск 20 марта на площади Святого Петра в очередной раз помолись за мир в Украине и подчеркнул, что нападение России на Украину – это святотатство, не имеющее оправдания. Также Папа обратился к мировому сообществу и призвал приложить усилия для прекращения кровопролития.

В субботу, 19 марта, Папа Римский Франциск посетил украинских детей-беженцев в детской больнице Бамбино Джезу в Риме.

Читайте также: