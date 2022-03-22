Зеленский провел разговор с Папой Римским

Он рассказал Его Святейшеству о сложной гуманитарной ситуации и о блокировании российскими войсками спасательных коридоров.
Президент Украины Владимир Зеленский побеседовал с Папой Римским Франциском, о чем рассказал в сети Twitter.
По словам президента, он рассказал Его Святейшеству о сложной гуманитарной ситуации и о блокировании российскими войсками спасательных коридоров.
Поговорил с @Pontifex. Рассказал Его Святейшеству о сложной гуманитарной ситуации и о блокировании русскими войсками спасательных коридоров. Приветствовали бы посредническую роль Святого Престола в прекращении человеческих страданий. Поблагодарил за молитвы за Украину и мир. pic.twitter.com/uXrOZpchUF– Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) March 22, 2022
"Приветствовали бы посредническую роль Святого Престола в прекращении человеческих страданий. Поблагодарил за молитвы за Украину и мир", — сообщил Зеленский.
Напомним, Папа Римский Франциск 20 марта на площади Святого Петра в очередной раз помолись за мир в Украине и подчеркнул, что нападение России на Украину – это святотатство, не имеющее оправдания. Также Папа обратился к мировому сообществу и призвал приложить усилия для прекращения кровопролития.
В субботу, 19 марта, Папа Римский Франциск посетил украинских детей-беженцев в детской больнице Бамбино Джезу в Риме.
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