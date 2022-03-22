На спецсчете НБУ на нужды военных осталось 51 млн грн

НБУ перечислил на нужды военных около 12,6 млрд грн.

По состоянию на 22 марта остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, составляет почти 51 млн грн.

В целом, Национальный банк уже перечислил на нужды военных почти 12,6 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено около 12,7 млрд грн в эквиваленте. В частности, свыше 3,7 млрд грн поступило из-за границы в иностранной валюте.

Напомним, что для помощи Украинской Армии перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты:

https://bank.gov.ua/ru/about/support-the-armed-forces

О счете для гуманитарных нужд

По состоянию на 22 марта остаток средств на счету Министерства социальной политики, который Национальный банк открыл для гуманитарных целей, составляет около 292 млн грн.

В частности, более 152 млн грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты).

Для помощи гражданам, страдающим войной, перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты:

https://bank.gov.ua/ru/about/humanitarian-aid-to-ukraine

Напомним, Зеленский увеличил финансирование армии более чем на 67 млрд гривен.

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