"Ночью было три прилета": Ким рассказал о ситуации на Николаевщине

"Ночью было три прилета": Ким рассказал о ситуации на Николаевщине

Жерт и пострадавших в результате вражеских атак нет.

В ночь на вторник, 22 марта, в Николаевской области зафиксировали три вражеских прилета.

Об этом сообщил глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким.

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"Ночью было три прилета. Жертв нет. Раненых тоже", — рассказал он в утреннем видео.

Куда прилетело, руководитель Николаевской ОДа не сообщил. "Глупо все было", — заметил он.

По словам Кима, утром 22 марта прошло совещание с Офисом президента. "Мы готовим рабочую группу, которая будет работать по запуску бизнеса. Сельскому хозяйству необходимо реализовываться. Над этим работаем. Другая группа работает по логистическим цепям. Третья группа работает в направлении гуманитарной помощи. Есть централизованные поставки, есть то, что везут волонтеры. будет упрощено", — рассказал Виталий Ким.

Как сообщалось, в течение суток, 20 марта, в Николаевской области в результате вражеских обстрелов ранения получили 65 человек, среди которых один ребенок. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь.

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