З Росії масово їдуть айтівці - Єрмак

Під час другої хвилі еміграції РФ можуть залишити від 70 до 100 тисяч айтівців.

З Росії вже виїхало до 70 тисяч IT-фахівців. Креативні люди не бачать майбутнього у диктатурі.

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав керівник офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, під час другої хвилі еміграції РФ можуть залишити від 70 до 100 тисяч айтішників.

“Ці люди як маркер, що свідчить про майбутню деградацію та відкат Росії. Бо інтелектуальні та креативні люди не бачать свого майбутнього в диктатурі, яка не дає їм розвиватися”, - додав Ермак.

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