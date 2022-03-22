Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

З Росії масово їдуть айтівці - Єрмак

Дата публікації
Перегляди
6233
Поділитись:
WhatsApp
Viber
З Росії масово їдуть айтівці - Єрмак

Під час другої хвилі еміграції РФ можуть залишити від 70 до 100 тисяч айтівців.

З Росії вже виїхало до 70 тисяч IT-фахівців. Креативні люди не бачать майбутнього у диктатурі. 

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав керівник офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, під час другої хвилі еміграції РФ можуть залишити від 70 до 100 тисяч айтішників.

“Ці люди як маркер, що свідчить про майбутню деградацію та відкат Росії. Бо інтелектуальні та креативні люди не бачать свого майбутнього в диктатурі, яка не дає їм розвиватися”, - додав Ермак.

Читайте також:

"Це був день важких подій, важких висновків", - звернення Володимира Зеленського до українців

"Це був день важких подій, важких висновків", - звернення Володимира Зеленського до українців
Наступна публікація