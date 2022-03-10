У США не знають, як і скільки триватиме війна в Україні - ЗМІ

У США не знають, як і скільки триватиме війна в Україні - ЗМІ

Якщо на початку переважали очікування, що Росія здобуде швидку й легку перемогу, тепер експерти кажуть, що не знають, коли чекати завершення гарячої фази конфлікту.

В адміністрації президента США та в експертних колах наразі не мають чіткого бачення, скільки може тривати війна в Україні.

Про повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post.

Американські медійники поспілкувался з 17 співрозмовниками - представниками адміністрації Байдена, дипломатами й аналітиками з приводу війни в Україні. На початку більшість з них була впевнена, що Росія отримає швидку і легку перемогу, а зараз вони вже не мають чіткого бачення, як будуть розгортатися події в Україні.

На їхню думку, затяжна війна буде мати важкі гуманітарні наслідки для України.

За їхніми словами, більш імовірно, що війна увійде в затяжну фазу і буде мати важкі гуманітарні наслідки для України.

Цей етап також буде важким для Байдена і його команди, оскільки їм потрібно визначитись, як реагувати на подальші дії Путіна.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Китаю Ван І вперше публічно назвав вторгнення Росії в Україну війною. Про це він заявив під час переговорів по відеозв'язку зі своїм французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном, повідомляє The Guardian.