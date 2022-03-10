У Китаї вторгнення Росії до України вперше назвали війною

У Китаї вторгнення Росії до України вперше назвали війною

Ван І висловив сподівання, що конфлікт вдасться зупинити якомога швидше.

Міністр закордонних справ Китаю Ван І вперше публічно назвав вторгнення Росії до України війною.

Про це він заявив під час переговорів по відеозв'язку зі своїм французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном, повідомляє The Guardian.

"Ми сподіваємося, що бойові дії і війна припиняться якомога швидше", - заявив він.

Ван І також закликав всі сторони вжити більше дій для запобігання ескалації в Україні.

Нагадаємо, п резидент Макрон і канцлер Шольц поспілкувалися з китайським лідером Сі Цзіньпіном через війну Росії проти України. Під час розмови Китай пообіцяв надати гуманітарну допомогу Україні.

ТСН.ua