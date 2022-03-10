В Китае вторжение России в Украину впервые назвали войной

В Китае вторжение России в Украину впервые назвали войной

Ван И выразил надежду, что конфликт удастся остановить как можно скорее.

Министр иностранных дел Китая Ван I впервые назвал вторжение России в Украину войной.

Об этом он заявил во время переговоров по видеосвязи со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, сообщает The Guardian.

"Мы надеемся, что боевые действия и война прекратятся как можно скорее", – заявил он.

Ван И также призвал все стороны предпринять больше действий по предотвращению эскалации в Украине.

Напомним, президент Макрон и канцлер Шольц пообщались с китайским лидером Си Цзиньпином из-за войны России против Украины. В ходе разговора Китай пообещал оказать гуманитарную помощь Украине.

ТСН.ua