В Энергодар прибыла гуманитарная помощь от Красного Креста — мэр

Пока эвакуироваться из города могут только граждане с личным транспортом.

В Энергодар Запорожской области была доставлена гуманитарная помощь от Красного Креста.

Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов в Telegram.

Он также сообщил, что сейчас уехать из города люди могут только на личном транспорте. Организовать автобусы сейчас нет возможности.

"На обратном пути желающие эвакуироваться на личном транспорте могут присоединиться к колонне фур Красного Креста. Все, кто хочет выехать на собственных авто – сбор на улице Курчатова с 17:00 до 17:30!!!. На машине должна быть маркировка в виде красного креста. Не забывайте о документах!" – сообщил Орлов.