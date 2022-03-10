До Енергодара прибула гуманітарна допомога від Червоного Хреста - мер

Поки евакуюватися з міста можуть лише громадяни на особистому транспорті.

До Енергодара Запорізької області доставили гуманітарну допомогу від Червоного Хреста.

Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов у Telegram.

Він також повідомив, що зараз виїхати з міста люди можуть тільки на особистому транспорті. Організувати автобуси зараз немає змоги.

"На зворотному шляху ті, хто бажає евакуюватися на особистому транспорті, можуть долучитися до колони фур Червоного Хреста. Всі, хто хоче виїхати на власних авто – збір на вулиці Курчатова від 17:00 до 17:30!!! На машині має бути маркування у вигляді червоного хреста. Не забувайте про документи!" - повідомив Орлов.