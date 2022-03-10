США нададуть Україні 50 мільярдів доларів для гуманітарної допомоги

Спеціально створена слідча група розслідуватиме злочини російських олігархів.
США виділять Україні 50 млрд доларів на гуманітарну допомогу для тих, хто постраждав від російської агресії.
Про це пише Укрінформ з посиланням на слова віцепрезидентки США Камали Гарріс під час спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою.
"Ми передаємо додаткових 50 млрд доларів, аби допомогти в реалізації гуманітарної допомоги", — заявила Гарріс.
За словами віцепрезидентки США, ці кошти буде виділено з програми продовольчої допомоги.
Гарріс зазначила, що весь цивілізований світ "відчуває лють, коли бачить, що коїться в Україні з невинними дітьми, матерями, батьками, бабусями і дідусями – людьми, які утікаючи, залишають все, що вони мали". За її словами, США підтримують українців, які продемонстрували величезну відвагу у боротьбі з ворогом.
Гарріс повідомила, що злочинні дії росіян розслідуватиме спеціальна слідча група, створена при міністерстві юстиції США.
"Очевидно, що разом, солідарно ми зробимо усе, щоб забезпечити усі гуманітарні потреби, а також безпеку України та українського народу", — підкреслила Гарріс.
Вона також наголосила, що США підтримують союзників в рамках 5-ї статті Вашингтонського договору про колективну оборону. У цьому контексті Гарріс повідомила, що до Польщі вже доставлено дві батареї ЗРК Patriot.
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