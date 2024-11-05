Можливі нові масовані атаки РФ: чого очікувати українцям

Мешканці багатьох регіонів України уже побачили перший сніг, а синоптики попереджають про наближення холодів. Експерти попереджають, що зі зниженням температури Росія може поновити масовані ракетні обстріли української території.

Водночас у нашого найбільшого партнера – Сполучених Штатів Америки розпочався період президентських виборів, коли увага і політикуму, і американського суспільства більше направлена на внутрішні події, ніж назовні.

Крім того, наближається важлива для українців дата – чергова річниця Революції Гідності, яку держава-агресор продовжує вперто не визнавати. Зважаючи на всі ці обставини, чи варто очікувати нових масованих ракетних атак з боку Росії – читайте в матеріалі від ТСН.ua.

Наближення похолодання

Зовсім скоро в Україну прийдуть морози та сніг. З початком полювального сезону армія РФ може відновити обстріли та масовані удари по критичній інфраструктурі українців, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко. Однак, за його словами Україна готова до цих атак.

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Підтвердив також такий прогноз подій військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. З його слів, протягом вересня і жовтня РФ не завдавала масованого ракетного удару по Україні. Натомість російські військові здійснювали поодинокі атаки і нальоти безпілотників.

Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман в ефірі Radio NV зробив прогноз, щодо того, як може виглядати наступна російська ракетно-дронова атака по Україні.

На думку ветерана війни, наступна масована атака росіян може перевищити масштаби найпотужнішого обстрілу 26– 27 серпня. Тоді в повітряному просторі України одночасно перебувало близько 200 цілей.

Як зауважив Гетьман, з того часу ворог міг виготовити щонайменше 200 нових ракет. Як зауважив майор запасу, окупанти також можуть застосувати у прифронтових регіонах керовані авіаційні бомби (КАБ) та перероблені зенітні ракети до С- 300.

За припущеннями Олексія Гетьмана наступний масований удар українцям слід очікувати коли почнуться холоди, а саме в грудні.

Окупанти накопичили достатньо ракет для втілення своїх ворожих задумів

Росіяни активно продовжують накопичувати ракети.

Експерт з авіації Валерій Романенко в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив, що росіяни можуть провести масовані атаки з настанням морозів. Зокрема, Романенко зазначив, що росіяни неабияк посилили свої можливості аби завдати нових масштабних ударів.

"Якщо порахувати на зараз, то виходить десь 120 ракет плюс 190 в запасі. Це їхні можливості для ракетного удару лише зі стратегічних бомбардувальників. А ще є МіГ-31 з ракетами "Кинджал", балістичні та крилаті ракети "Іскандер", а також флот з ракетами", – розповів Романенко.

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У росіян суттєво посилилися можливості для проведення масованих ракетних ударів по Україні. Експерт наголошує, що причин, аби не завдавати зараз ударів по Україні росіяни нема мають.

За словами військового експерта Олександра Коваленко, упродовж жовтня не зафіксували жодного запуску 9М728 ОТРК "Іскандер-К", тоді як ворог регулярно застосовував 9М723 ОТРК "Іскандер-М/KN-23". Пуски цих балістичних ракет порівняно з вереснем показали кількісне зниження.

Така ж ситуація склалася з крилатими ракетами повітряного базування Х-101/555 і морського базування "Калібр".

"Це не означає, що в російських військ вони закінчилися, а вказує на їхнє накопичення", – зауважив експерт.

Коваленко також зауважив на тому, що під час обстрілів БпЛА окупанти використовують більше дронів-приманок, ніж ударних Shahed-136.

Важливо зауважити, що під час останніх атак путінська армія гатила по Україні "Шахедами" з термобаричною бойовою частиною. Про це в коментарі для ТСН.ua повідомили в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз.

За даними експертів цієї установи, поки не йдеться про масове використання дронів саме з термобаристикою.

Колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов зауважив, що зараз ворог шукає будь-які можливості для того, щоб максимально здешевити дрони та коштом здешевлення здійснювати більш масовані атаки, щоб максимально перевантажити наші системи ППО.

"Окупанти протягом тижня використовують кілька сотень дронів, а лише кілька відсотків досягають цілей. Тому ворог шукає будь– які можливості масштабувати виробництво та рівень збитків для України", – каже Селезньов.

Чому вибори у США можуть бути причиною масованої атаки на Україну – думка експерта

З моменту останньої масованої атаки, яка відбулася улітку, в Росії виготовили понад 200 ракет різних типів. Проте кількість ракет зараз не впливає на ухвалення рішень.

Про це у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

“У росіян більше тисячі ракет є, вони вже давно могли завдати удару. Найімовірніше, щось їх стримує. Можливо, це якісь домовленості зі США перед виборами, щоб не ескалювати ситуацію. Бо Білий дім дотримався домовленостей щодо не ескалації перед виборами Путіна. Тут простежується зв'язок. Я думаю, що саме це є причиною”, – вважає Роман Світан.

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Жодні інші причини, на думку військового експерта, не повинні стримувати росіян в ударах по об'єктах всередині України.

“Те, що вони не мають ракет, – є в них ракети. І до того ж є ракети не на одну атаку. І цілі вони мають. Тобто вони чудово розуміють, куди можна бити. Тим більше, що однаково б'ють – намагаються “Шахедами” до них дістати. Тобто видно, що домовленість не щодо цілей, а саме щодо використання засобів ураження. Використовуються балістичні ракети, ближнього бою, але крилаті ракети не використовуються”, – зауважив військовий експерт.

На його думку, наступна масована атака не буде пов’язана з похолоданням у листопаді, зокрема, вона готова в окупантів від вересня.

“Найімовірніше, це буде пов'язано з виборами. Тобто після виборів росіяни можуть завдати удару. Або якщо їм щось не сподобається, або вони захочуть створити напруженість до виборів. Тому це може статися будь-якої миті”, – каже військовий експерт.

"Символічна атака" до річниці Революції Гідності в Україні

21 листопада в Україні вшановуватимуть пам’ять загиблих під час Революції гідності. Саме 11 років тому відбувся похід протестувальників до Верховної Ради з вимогою обмежити повноваження вже колишнього президента-втікача Віктора Януковича переріс у криваві сутички. Вони тривали кілька днів і закінчилися розстрілами мітингувальників на вулиці Інститутській.

Революцію Гідності Росія вперто продовжує називати державним переворотом, тому не виключено, що країна-агресор може вдатися до якихось символічних провокацій.

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