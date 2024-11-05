Вибори у США: Трамп з дружиною проголосували у Флориді

Підрахувати бюлетені у США обіцяють набагато швидше, ніж 2020 року.

Кандидат у президенти Дональд Трамп разом із дружиною Меланією Трамп проголосували на виборах у штаті Флорида.

Про це пише CNN.

Колишній президент прибув на свою виборчу дільницю в Палм-Біч разом зі своєю дружиною Меланією Трамп.

Вибори у США: що відомо

Нагадаємо, сьогодні, у вівторок, 5 листопада, розпочалося голосування за наступного президента Сполучених Штатів Америки. На цю посаду претендують віцепрезидентка США Камала Гарріс та експрезидент Дональд Трамп.

Команда експрезидента США Дональда Трампа готує серію судових позовів, щоб оскаржити результати виборів у разі перемоги віцепрезидентки Камали Гарріс.

Крім того, Трамп заявив, що кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що буде готовий визнати свою поразку, "якщо це будуть чесні вибори".

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