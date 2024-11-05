Выборы в США: Трамп с супругой проголосовали во Флориде

Подсчитать бюллетени в США обещают гораздо быстрее, чем в 2020 году.

Кандидат в президенты Дональд Трамп вместе с супругой Меланией Трамп проголосовали на выборах в штате Флорида.

Об этом пишет CNN.

Бывший президент прибыл на свой избирательный участок в Палм-Бич вместе со своей супругой Меланией Трамп.

Выборы в США: что известно

Напомним, сегодня, во вторник, 5 ноября, началось голосование за следующего президента Соединенных Штатов Америки. На эту должность претендуют вице-президент США Камала Гаррис и экспрезидент Дональд Трамп.

Команда экспрезидента США Дональда Трампа готовит серию судебных исков, чтобы обжаловать результаты выборов в случае победы вице-президента Камалы Гаррис.

Кроме того, Трамп заявил, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что будет готов признать свое поражение "если это будут честные выборы".

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