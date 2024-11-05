Фейковые видео и угрозы теракта: первые попытки РФ вмешаться в американские выборы

Россияне не были бы собой, если бы хоть как-то не пытались навредить американцам.

Государственный секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер сообщил, что поступили фейковые угрозы о взрыве, которые ненадолго сорвали голосование на двух избирательных участках. Телефонные звонки с угрозами происходили из России.

Об этом пишет CNN.

"Мы слышали некоторые угрозы российского происхождения. В интересах общественной безопасности мы всегда это проверяем, и мы будем просто продолжать быть очень ответственными, когда услышим о подобных вещах", – сказал он.

Тем временем в Сети распространили видео из Аризоны, содержащее ложные заявления о фальсификации выборов. В ФБР предупредили, что видео создано россиянами и связано с российской "фабрикой троллей".

"Российские субъекты влияния создали и распространили недавнее видео, которое ложно отображало интервью с лицом, утверждавшим о фальсификации выборов в Аризоне... в пользу вице-президента Камалы Харрис", — говорится в сообщении ФБР, передает CNN.

Второе видео содержит сфабрикованный пресс-релиз ФБР, в котором утверждается, что "пять тюрем в Пенсильвании, Джорджии и Аризоне фальсифицировали голосование заключенных и вступили в сговор с политической партией", передает The Guardian.

"Попытки ввести общественность в заблуждение с помощью ложного контента преследуют цель взорвать наш демократический процесс и подорвать доверие к избирательной системе", — подчеркнули в ФБР.

А старшая советница Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) – государственного органа, ответственного за надзор за безопасностью выборов – Кейт Конли заверила, что пока неизвестно о масштабных случаях иностранного вмешательства в выборы, передает АР.

"Пока мы не отслеживаем никаких значительных инцидентов национального уровня, влияющих на безопасность нашей избирательной инфраструктуры", – уверяет Конли.

Конли сказал, что CISA, ФБР и разведывательные службы предполагали, что иностранные субъекты попытаются повлиять на выборы позже сегодня и в последующие недели.

Напомним, во вторник, 5 ноября, началось голосование за следующего президента Соединенных Штатов Америки. На эту должность претендуют вице-президент США Камала Харрис и экс-президент Дональд Трамп.

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