Фейкові відео і погрози теракту: перші спроби РФ втрутитися в американські вибори

Росіяни не були б собою, якби хоч якось не намагалися нашкодити американцям.

Державний секретар штату Джорджія Бред Раффенспергер повідомив, що надійшли фейкові погрози про вибух, які ненадовго зірвали голосування на двох виборчих дільницях. Телефонні дзвінки з погрозами походили з Росії.

Про це пише CNN.

"Ми чули деякі погрози російського походження. В інтересах громадської безпеки ми завжди це перевіряємо, і ми просто продовжуватимемо бути дуже відповідальними, коли почуємо про подібні речі", – сказав він.

Тим часом у Мережі поширили відео з Арізони, яке містить неправдиві заяви про фальсифікацію виборів. В ФБР попередили, що відео створене росіянами і пов’язане із російською "фабрикою тролів".

"Російські суб’єкти впливу створили та розширили нещодавнє відео, яке неправдиво відображало інтерв’ю з особою, яка стверджувала про фальсифікацію виборів в Арізоні... на користь віце-президента Камали Гарріс", — йдеться в повідомленні ФБР, передає CNN.

Друге відео містить сфабрикований прес-реліз ФБР, у якому стверджується, що "п’ять в’язниць у Пенсильванії, Джорджії та Арізоні фальсифікували голосування ув’язнених і вступили в змову з політичною партією", передає The Guardian.

"Спроби ввести громадськість в оману за допомогою неправдивого контенту мають на меті підірвати наш демократичний процес і підірвати довіру до виборчої системи", — наголосили в ФБР.

Натомість старша радниція Агентства з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США (CISA) – державного органу, відповідального за нагляд за безпекою виборів – Кейт Конлі запевнила, що поки невідомо про масштабні випадки іноземного втручання у вибори, передає АР.

"Наразі ми не відстежуємо жодних значних інцидентів національного рівня, які впливають на безпеку нашої виборчої інфраструктури", – запевняє Конлі.

Конлі сказав, що CISA, ФБР і розвідувальні служби передбачали, що іноземні суб'єкти спробують вплинути на вибори пізніше сьогодні та в наступні тижні.

Нагадаємо, у вівторок, 5 листопада, розпочалося голосування за наступного президента Сполучених Штатів Америки. На цю посаду претендують віцепрезидентка США Камала Гарріс та експрезидент Дональд Трамп.

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