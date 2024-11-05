Трамп заявив, чи визнає поразку на виборах

Також Трампа запитали, чи буде він закликати своїх прихильників відмовитися від насильства і заворушень.

Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що буде готовий визнати свою поразку, "якщо це будуть чесні вибори".

Про це повідомляє AFP.

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"Якщо я програю вибори, якщо це будуть чесні вибори, я буду першим, хто визнає це... Поки що я вважаю, що вони були чесними", – сказав Трамп після голосування у Флориді.

Також Трампа запитали, чи буде він закликати своїх прихильників відмовитися від насильства і заворушень, натякаючи на штурм Капітолія США 6 січня 2021-го.

"Я не повинен їм цього говорити, що насильства не буде. Звичайно, насильства не буде. Мої прихильники – не жорстокі люди. На відміну від вашого запитання. Ви (журналіст – Ред.) вірите в насильство", – сказав Трамп.

Нагадаємо, прихильники Трампа жорстоко штурмували Капітолій США 6 січня 2021 року, намагаючись зупинити затвердження результатів виборів 2020 року після того, як Трамп програв вибори Джо Байдену.

Нагадаємо, у вівторок, 5 листопада, розпочалося голосування за наступного президента Сполучених Штатів Америки. На цю посаду претендують віцепрезидентка США Камала Гарріс та експрезидент Дональд Трамп.

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