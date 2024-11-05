В ЦПД розкрили, чого навчають російські інструктори солдатів КНДР

Зокрема, йдеться про навчання з використання безпілотних літальних апаратів.

Голова Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко заявив, що російські інструктори навчають північнокорейських військових та офіцерів керувати дронами на території Курської області.

Про це він повідомив у Telegram.

Коваленко оголосив, що північнокорейські військові вже отримали російську військову форму. Росіяни навчають їх техніці ведення бойових дій за допомогою FPV-дронів, а також принципи застосування Ланцетів.

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"Також у росіян є подальші плани направлення російських інструкторів БПЛА у Пхеньян для підготовки військових зборів у КНДР", -- йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, раніше в ЦПД розкрили причину атак дронів на російські спиртзаводи.

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