В ЦПД раскрыли, чему обучают российские инструкторы солдат КНДР

В частности, речь идет об обучении по использованию беспилотных летательных аппаратов.
Глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко заявил, что российские инструкторы учат северокорейских военных и офицеров управлять дронами на территории Курской области.
Об этом он сообщил в Telegram.
Коваленко объявил, что северокорейские военные уже получили российскую военную форму. Русские обучают их технике ведения боевых действий с помощью FPV-дронов, а также принципы применения "Ланцетов".
"Также у россиян есть дальнейшие планы направления российских инструкторов БПЛА в Пхеньян для подготовки военного собрания в КНДР", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в ЦПД раскрыли причину атак дронов на российские спиртзаводы.
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