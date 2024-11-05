В ЦПД раскрыли, чему обучают российские инструкторы солдат КНДР

В частности, речь идет об обучении по использованию беспилотных летательных аппаратов.

Глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко заявил, что российские инструкторы учат северокорейских военных и офицеров управлять дронами на территории Курской области.

Об этом он сообщил в Telegram.

Коваленко объявил, что северокорейские военные уже получили российскую военную форму. Русские обучают их технике ведения боевых действий с помощью FPV-дронов, а также принципы применения "Ланцетов".

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"Также у россиян есть дальнейшие планы направления российских инструкторов БПЛА в Пхеньян для подготовки военного собрания в КНДР", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ЦПД раскрыли причину атак дронов на российские спиртзаводы.

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