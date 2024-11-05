У Харкові пролунав вибух: що відомо про наслідки

У Харкові ввечері 5 листопада пролунав вибух. Мешканців закликають перебувати у безпеці.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Як повідомили у Харківській ОВА, ворог вдарив по Шевченківському району Харкова.

"За попередніми даними, є пошкодження житлового будинку. Служби виїхали на місце влучання", – зауважив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На жаль, є інформація про одного постраждалого.

"Уражень зазнав пʼятиповерховий багатоквартирний будинок. На другому, третьому та четвертому поверхах вибиті вікна, біля будинку пошкоджені авто. Постраждала одна жінка", – додав мер міста Ігор Терехов.

Нагадаємо, вночі проти 5 листопада армія РФ завдала ударів по Харкову. Через нічний авіаудар постраждали щонайменше дві людини.

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