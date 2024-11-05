В Харькове раздался взрыв: что известно

В Харькове вечером 5 ноября раздался взрыв. Жителей призывают находиться в безопасности.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Как сообщили в Харьковской ОВА, враг ударил по Шевченковскому району Харькова.

"По предварительным данным, есть повреждения жилого дома. Службы выехали на место попадания", – заметил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

К сожалению, есть информация об одном пострадавшем.

"Поражение получил пятиэтажный многоквартирный дом. На втором, третьем и четвертом этажах выбиты окна, возле дома повреждены авто. Пострадала одна женщина", – добавил мэр города Игорь Терехов.

Напомним, ночью против 5 ноября армия РФ нанесла удары по Харькову. Из-за ночного авиаудара пострадали по меньшей мере два человека.

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