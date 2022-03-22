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"Война не закончится в течение полугода", — военный эксперт

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"Война не закончится в течение полугода", — военный эксперт

Associated Press

Эксперт подчеркнул, что Украине понадобятся современные системы противовоздушной обороны.

Военный эксперт Сергей Грабский считает, что война продлится не менее полугода, но Украина обязательно выстоит.

Он подчеркнул, что у украинских военных большое стратегическое преимущество в ведении войны.

Об этом он сказал в эфире Радио НВ.

"Надо понимать, что война не закончится завтра. К сожалению, у меня такая уверенность, как бы это досадно не звучало, что она не закончится и в течение полугода. Мы будем дальше продолжать обороняться, поэтому нам нужны будут более высококлассные, мощные комплексы [ПВО] Patriot", – сказал он.

По словам эксперта, хотя Россия и имеет преимущество в количестве военных, такая тактика неэффективна, поскольку сегодня война ведется не массами пехоты, а преимущественно техническими средствами. Для этого нужно иметь военнообученные ресурсы.

"Можно забрасывать Украину пушечным мясом, посылая в бой неподготовленные резервы, ресурсы, но эффективность таких действий будет минимальна. Вместо этого ВСУ уже показали свою эффективность в ведении маневровой обороны и нанесении контрударов, поэтому можно утверждать, что Украина выстоит", — подчеркнул он. .

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что активные боевые действия на территории Украины истекут в течение 2-3 недель.

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