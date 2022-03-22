"Война не закончится в течение полугода", — военный эксперт

Эксперт подчеркнул, что Украине понадобятся современные системы противовоздушной обороны.

Военный эксперт Сергей Грабский считает, что война продлится не менее полугода, но Украина обязательно выстоит.

Он подчеркнул, что у украинских военных большое стратегическое преимущество в ведении войны.

Об этом он сказал в эфире Радио НВ.

"Надо понимать, что война не закончится завтра. К сожалению, у меня такая уверенность, как бы это досадно не звучало, что она не закончится и в течение полугода. Мы будем дальше продолжать обороняться, поэтому нам нужны будут более высококлассные, мощные комплексы [ПВО] Patriot", – сказал он.

По словам эксперта, хотя Россия и имеет преимущество в количестве военных, такая тактика неэффективна, поскольку сегодня война ведется не массами пехоты, а преимущественно техническими средствами. Для этого нужно иметь военнообученные ресурсы.

"Можно забрасывать Украину пушечным мясом, посылая в бой неподготовленные резервы, ресурсы, но эффективность таких действий будет минимальна. Вместо этого ВСУ уже показали свою эффективность в ведении маневровой обороны и нанесении контрударов, поэтому можно утверждать, что Украина выстоит", — подчеркнул он. .

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что активные боевые действия на территории Украины истекут в течение 2-3 недель.

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