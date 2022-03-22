В России начали мобилизовать должников, преступников и "алиментщиков" — разведка

Преступникам предлагается полная амнистия в обмен на участие в боевых действиях в Украине.

В России начали мобилизовывать тех, кто не может выплатить кредиты и не платит алименты.

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Как отмечается, из-за нежелания резервистов возвращаться в ряды армии и массового отказа от подписания контрактов, прокуратура РФ целенаправленно ищет людей, имеющих проблемы с выплатой кредитов, уплатой алиментов и других задолженностей. При этом количество таких людей увеличивается в прогрессии, учитывая последствия для российской экономики от введенных санкций.

"Соответственно, должникам предлагается освобождение от всех кредитных обязательств в случае подписания контракта с армией РФ. В частности, подобные предложения начали распространять на территории республики Татарстан, в Пятигорске, Ростове-на-Дону и Северном Кавказе. Также продолжается "рекрутинг" лиц, имеющие проблемы с законом. Преступникам предлагается полная амнистия в обмен на участие в боевых действиях в Украине", — говорится в сообщении разведки.

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