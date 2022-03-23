"Это реальная угроза": Байден о применении Россией химического оружия в Украине

"Это реальная угроза": Байден о применении Россией химического оружия в Украине

Ранее в США заверили, что не оставят без ответа вероятную атаку РФ по Украине химическим или биологическим оружием.

Президент США Джо Байден считает, что Россия может прибегнуть к применению химического оружия в войне против Украины.

Об этом пишет Reuters.

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"Я думаю, что это реальная угроза", – сказал Байден, комментируя вопрос о вероятности применения Россией химического оружия на территории Украины.

Напомним, на саммите НАТО 24 марта страны-члены планируют обсудить вопросы реагирования на возможное применение Россией химического, биологического, ядерного и кибероружия.

Еще 10 марта в Белом доме предупредили, что если РФ попытается применить химическое или биологическое оружие против граждан Украины, США ответят.

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