"РФ ще не до кінця розуміє глибину провалу, в який вона попала", - Подоляк

"РФ ще не до кінця розуміє глибину провалу, в який вона попала", - Подоляк

Росія змінила модель поведінки на переговорах з Україною.

Переговори між Україною та Росію йдуть дуже важко. Робочі групи постійно ведуть перемовини в онлайн форматі, однак значного прогресу досягти поки не вдалося.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у інтерв'ю НВ.

"Позиції України зрозумілі, вони були окреслені президентом Зеленським дуже чітко: про суверенітет, про територіальну цілісність, про загальні питання безпекових гарантій. Але перемовини йдуть важко, тому що Російська Федерація, на мій погляд, ще не до кінця розуміє усю ту глибину провалу, в який вони вже попали. Вони і далі будуть просуватися до дна. Ми бачимо, що вони дуже послідовні в цьому", - сказав він.

Він також підкреслив, що російська політична еліта також змінила модель поведінки, оскільки починає трохи розуміти наслідки війни проти України.

"Частково ця еліта десь сьогодні зникла, ми їх не бачимо. До початку так званої «спецоперації» чи на самому початку вони дуже жваво пояснювали, чому вони на нас будуть нападати. Сьогодні вони зникли навіть зі своїх протокольних заходів. Частково російська політична еліта починає трошки розуміти, в яку халепу вони потрапили. Вони ж спочатку казали: доба чи дві доби достатньо, щоб проїхатися на танках по всій Україні, ми такі круті і таке інше", - каже Подоляк.

Однак він підкреслив, що вже йде вже 29-та доба війни і Україна дає гідну відсіч російським загарбникам.

"Вони починають більш адекватно сприймати, що щось не так, що у них були проблеми з аналізом того, що відбувається у світі і яке місце має Російська Федерація займати у цьому світі. Вони починають більш продуктивно говорити", - зазначив він.

Нагадаємо, Подоляк назвав причини, чому росіяни намагаються перевести війну у частково "затяжну фазу".

Читайте також: