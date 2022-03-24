Найбільша чартерна авіакомпанія Росії через санкції зупиняє свою роботу

Найбільша чартерна авіакомпанія Росії через санкції зупиняє свою роботу

Azur Air здійснювала рейси з 40 міст РФ за 29 міжнародними туристичними напрямками.

Російська авіакомпанія Azur Air вимушено зупиняє свою роботу через санкції за війну, яку розв'язала РФ в Україні.

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій (ЦТС).

"У режим простою відправляють частину складу - екіпажі Boeing 777 і Boeing 737. Це 12 літаків або більше третини від усього парку перевізника, який налічує 34 повітряних судна", - йдеться у повідомленні.

У компанії агресора сподіваються, що до літа ситуація "стабілізується".

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 29-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 24 березня від рук росіян загинуло 128 дітей.

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