"Це історичний успіх" - Столтенберг про можливість розширення НАТО

Столтенберг каже, що через напад РФ на Україну безпечне середовище НАТО змінилося надовго.

НАТО віддане політиці відкритих дверей, а приєднання нових країн до його складу є історичним успіхом, який розширює демократію і свободу у всій Європі.

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг за підсумками екстреного саміту Альянсу у Брюсселі.

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"На сьогоднішній зустрічі ми наголосили, що НАТО віддане політиці відчинених дверей. Розширення НАТО - це історичний успіх, який розширює демократію і свободу у всій Європі. Вже місяць минув від початку вторгнення в Україну і безпечне середовище НАТО змінилося надовго", - сказав він.

Як повідомлялося, через повномасштабний напад РФ на Україну 24 лютого вже місяць триває війна. Бліцкриг Путіна щодо захоплення України за кілька днів провалився та й подальші дії загарбників навряд чи матимуть успіх. Натомість РФ почала терор мирного населення.

З одного боку, російське вторгнення, за словами міністра оборони США Ллойда Остіна, "по суті, загальмувалося", і досі не досягло жодної з основних цілей президента Володимира Путіна. Але з іншого боку, втративши тисячі своїх військових Путін може вирішити посилити бомбардування, які вже призвели до руйнування частини України.

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