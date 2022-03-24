"РФ еще не до конца понимает глубину провала, в который она попала", — Подоляк

"РФ еще не до конца понимает глубину провала, в который она попала", — Подоляк

Россия сменила модель поведения на переговорах с Украиной.

Переговоры между Украиной и Россией идут очень тяжело. Рабочие группы постоянно ведут переговоры в онлайн-формате, однако значительного прогресса достичь пока не удалось.

Об этом сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк в интервью НВ.

"Позиции Украины понятны, они были очерчены президентом Зеленским очень четко: о суверенитете, о территориальной целостности, об общих вопросах гарантий безопасности. Но переговоры идут тяжело, потому что Российская Федерация, на мой взгляд, еще не до конца понимает всю ту глубину провала, в который они уже попали. Они и дальше будут продвигаться ко дну. Мы видим, что они очень последовательны в этом", — сказал он.

Он также подчеркнул, что российская политическая элита также изменила модель поведения, поскольку начинает немного понимать последствия войны против Украины.

"Отчасти эта элита где-то сегодня исчезла, мы их не видим. К началу так называемой «спецоперации» или в самом начале они очень живо объясняли, почему они на нас будут нападать. Сегодня они исчезли даже со своих протокольных встреч. Частично российская политическая элита начинает немного понимать, в какую беду они попали. Они же сначала говорили: сутки или двое суток достаточно, чтобы проехаться на танках по всей Украине, мы такие крутые и прочее", — говорит Подоляк.

Однако он подчеркнул, что уже идет уже 29-е сутки войны и Украина дает достойный отпор российским захватчикам.

"Они начинают более адекватно воспринимать, что что-то не так, что у них были проблемы с анализом того, что происходит в мире и какое место Российская Федерация занимает в этом мире. Они начинают более продуктивно говорить", — отметил он.

Напомним, Подоляк назвал причины, по которым россияне пытаются перевести войну в частично "затяжную фазу".

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