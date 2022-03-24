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Президент США Джо Байден анонсировал встречу в Брюсселе: что обсудят

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Президент США Джо Байден анонсировал встречу в Брюсселе: что обсудят

Getty Images

США едина в защите демократии и народа Украины.

Президент США Джо Байден анонсировал встречу в Брюсселе. Главной темой станет единый ответ России на ее агрессию в сторону Украины.

Об этом Джо Байден написал на своей странице в соцсети.

"Сегодня в Брюсселе я встречаюсь с нашими союзниками по НАТО, членами G7 и Европейским советом, чтобы обсудить нашу текущую реакцию на неспровоцированное и неоправданное нападение России на Украину. Мы единственные в защите демократии и народа Украины”, — рассказал президент США.

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