Военный эксперт объяснил феномен Чернобаевки

Эксперт отмечает, что у врага большие проблемы на информационном поле.

Военный эксперт Сергей Грабский считает, что из-за проблем с передачей информации, враг еще не раз потерпит поражение в Украине, в частности в районе аэропорта в Чернобаевке на Херсонщине.

Об этом он рассказал в эфире Радио НВ.

"Здесь надо понимать, что мы имеем дело с врагом, который действует немного в другой параллельной реальности. И если бы у Наполеона была бы газета Правда, никто бы не узнал, что Наполеон проиграл под Ватерлоо. Приблизительно такая же ситуация и здесь. И примером этого есть события в районе Чернобыевки, где мы уже несколько дней подряд уничтожаем технику, а она там появляется снова. До врага просто не будет доведена эта информация. Разве что фрагментарно", — сказал он.

Эксперт отметил, что на уровне военной аналитики военных вооруженных сил нужно понимать, что они примут это во внимание и сделают определенные выводы из этой ситуации для того, чтобы провести определенную перегруппировку и сосредоточение сил.

"То есть да, для нас это будет важная победа. Фактически угроза Киеву отодвигается, но не исчезнет. Я хочу это подчеркнуть. И противник все равно будет пытаться повторить эту операцию, ведь одна из целей этой операции есть собственно захват Киева. Несмотря на какие-либо потери", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что большое отличие по отношению к военным между Украиной и Россией.

"Для нас жизнь каждого военнослужащего является исключительной ценностью. В то же время, для противника потеря еще определенного количества человеческого материала не является каким-то серьезным фактором. И они будут продолжать бросать в бой свои ресурсы, несмотря на потери, как мы это наблюдаем в течение последнего месяца", — подчеркнул Грабский.

Напомним, ВСУ проводят успешные контратаки в окрестностях Киева — британская разведка.

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