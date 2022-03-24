ВСУ проводят успешные контратаки в окрестностях Киева — британская разведка

Эксперты полагают, что это не позволяет российским оккупантам реорганизоваться и возобновить наступление на столицу.

Вооруженные силы Украины проводят успешные контратаки на российские позиции в окрестностях Киева.

Об этом сообщает британская разведка.

Эксперты считают, что это не позволяет российским оккупантам реорганизоваться и возобновить наступление на столицу.

По словам разведки, ВСУ усиливают давление на российские силы к северо-востоку от Киева. Россияне на этом направлении уже сталкиваются со значительными проблемами со снабжением и боевым духом.

Напомним, что высокопоставленный чиновник из Министерства обороны США заявил, что российские войска были отброшены на расстояние примерно 55 километров восточнее столицы Украины за прошедшие сутки.

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