"Почему бы и нет?": представитель России в ООН пригрозил НАТО ядерным оружием

"Почему бы и нет?": представитель России в ООН пригрозил НАТО ядерным оружием

Заместитель постпреда России в ООН сказал, что Кремль может использовать ядерное оружие, если его спровоцирует НАТО.

Первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский пригрозил, что Россия может использовать ядерное оружие.

Об этом информирует Sky News.

По его словам, Россия сохраняет за собой право использовать ядерное оружие, если ее "спровоцирует" НАТО.

"Если Россию провоцирует НАТО, если Россию атакует НАТО, то почему бы и нет. Мы — ядерное государство. Нельзя угрожать России и пытаться вмешиваться (в ее дела — Ред.). Когда имеете дело с ядерным государством, конечно, вы должны просчитывать все возможные последствия своего поведения", — заявил постпред России в ООН.

Ранее историк Сергей Плохий рассказал, что Путин применит ядерное оружие только в одном случае.

Напомним, на саммите НАТО 24 марта страны-члены планируют обсудить вопросы реагирования на возможное применение Россией химического, биологического, ядерного и кибероружия.

Еще 10 марта в Белом доме предупредили, что РФ может попытаться применить химическое или биологическое оружие против граждан Украины.

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