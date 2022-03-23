Путин применит ядерное оружие только в одном случае – историк

Сергей Плохий ответил, насколько реальна угроза применения ядерного оружия.

Профессор истории, директор Украинского научного института Гарвардского университета Сергей Плохий поразмыслил, насколько реальна угроза применения Россией ядерного оружия.

В интервью "НВ" учёный рассказал, что Путин применит ядерное оружие только в одном случае – если будет реальная угроза его режиму в РФ.

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"Это проговаривается в контексте почти нескрываемых угроз со стороны Путина. Я лично считаю, что это чрезвычайно маловероятно. Ведь даже Северная Корея к этому не прибегла. Единственный случай, когда это может произойти, — реальная угроза режиму", – поделился Плохий.

Историк добавил, что не видит этой реальной угрозы на сегодня.

"Для меня это ядерный шантаж, к которому Запад очень чувствителен", — добавил он.

Напомним, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не отрицает возможности применения Москвой ядерного оружия во время военных попыток захвата Киева. На вопрос об обстоятельствах, которые могут привести к применению Россией ядерного оружия, он сказал, что "если это экзистенциальная угроза нашей стране, то может быть".

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