РФ планирует "большой террор" в Херсоне и готова "депортировать полгорода" — Times

РФ планирует "большой террор" в Херсоне и готова "депортировать полгорода" — Times

Захватчики готовы ответить тотальным террором, репрессиями и даже депортацией вглубь России мирных жителей, не согласных с оккупацией Херсона.

Кремль решил "не играть" с жителями Херсона, постоянно выходящими на проукраинские митинги, выступая против оккупантов, и может устроить в городе "большой террор".

Об этом пишет британская газета Times со ссылкой на письмо ФСБ.

В письме приведено большое количество деталей по подавлению сопротивления жителей Херсона. Отмечается, что Кремль больше не желает "играть по-хорошему" с проукраинскими протестующими.

Захватчики готовы ответить тотальным террором, репрессиями и даже депортацией вглубь России мирных жителей, не согласных с оккупацией Херсона.

"Даже если нам придется депортировать целых половину города — мы к этому готовы", — говорится в письме оккупантов, которое цитирует издание.

Напомним, что в Херсоне стремительно ухудшается гуманитарная ситуация, оккупанты блокируют помощь.

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