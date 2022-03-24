РФ планирует "большой террор" в Херсоне и готова "депортировать полгорода" — Times

Захватчики готовы ответить тотальным террором, репрессиями и даже депортацией вглубь России мирных жителей, не согласных с оккупацией Херсона.
Кремль решил "не играть" с жителями Херсона, постоянно выходящими на проукраинские митинги, выступая против оккупантов, и может устроить в городе "большой террор".
Об этом пишет британская газета Times со ссылкой на письмо ФСБ.
В письме приведено большое количество деталей по подавлению сопротивления жителей Херсона. Отмечается, что Кремль больше не желает "играть по-хорошему" с проукраинскими протестующими.
Захватчики готовы ответить тотальным террором, репрессиями и даже депортацией вглубь России мирных жителей, не согласных с оккупацией Херсона.
"Даже если нам придется депортировать целых половину города — мы к этому готовы", — говорится в письме оккупантов, которое цитирует издание.
Напомним, что в Херсоне стремительно ухудшается гуманитарная ситуация, оккупанты блокируют помощь.
Читайте также: