РФ планує "великий терор" у Херсоні і готова "депортувати пів міста" — Times

РФ планує "великий терор" у Херсоні і готова "депортувати пів міста" — Times

Загарбники готові відповісти тотальним терором, репресіями і навіть депортацією углиб Росії мирних жителів, незгодних з окупацією Херсона.

Кремль вирішив "не гратися" з жителями Херсона, які постійно виходять на проукраїнські мітинги, виступаючи проти окупантів, і може влаштувати у місті "великий терор".

Про це пише британська газета Times з посиланням на лист ФСБ.

У листі наведена велика кількість деталей щодо придушення опору жителів Херсона. Зазначається, що Кремль більше не бажає "грати по-хорошому" з проукраїнськими протестувальниками.

Загарбники готові відповісти тотальним терором, репресіями і навіть депортацією углиб Росії мирних жителів, незгодних з окупацією Херсона.

"Навіть якщо нам доведеться депортувати аж половину міста — ми до цього готові", — йдеться у листі окупантів, який цитує видання.

Нагадаємо, що у Херсоні стрімко погіршується гуманітарна ситуація, окупанти блокують допомогу.

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