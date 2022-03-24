РФ планує "великий терор" у Херсоні і готова "депортувати пів міста" — Times

Загарбники готові відповісти тотальним терором, репресіями і навіть депортацією углиб Росії мирних жителів, незгодних з окупацією Херсона.
Кремль вирішив "не гратися" з жителями Херсона, які постійно виходять на проукраїнські мітинги, виступаючи проти окупантів, і може влаштувати у місті "великий терор".
Про це пише британська газета Times з посиланням на лист ФСБ.
У листі наведена велика кількість деталей щодо придушення опору жителів Херсона. Зазначається, що Кремль більше не бажає "грати по-хорошому" з проукраїнськими протестувальниками.
Загарбники готові відповісти тотальним терором, репресіями і навіть депортацією углиб Росії мирних жителів, незгодних з окупацією Херсона.
"Навіть якщо нам доведеться депортувати аж половину міста — ми до цього готові", — йдеться у листі окупантів, який цитує видання.
Нагадаємо, що у Херсоні стрімко погіршується гуманітарна ситуація, окупанти блокують допомогу.
Читайте також: