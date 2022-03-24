На Ямайці заявили про прагнення до незалежності

На Ямайці заявили про прагнення до незалежності

Уряд країни розглядає можливість проголошення республіки.

Під час візиту на Ямайку британського принца Вільямом і його дружини герцогині Кейт прем'єр-міністр країни Ендрю Голнесс заявив, що його країна прагне стати незалежною.

Про це повідомляє Associated Press.

У розмові з принцом Вільямом прем’єр-міністр Голнесс сказав, що Ямайка має намір "реалізувати свої справжні амбіції стати незалежною, повністю розвиненою та процвітаючою країною". За його словами, у відносинах Британії та Ямайки існують проблеми, які залишилися невирішеними.

Очільник уряду Ямайки заявив, що країна буде шукати спосіб стати республікою. Представники королівської родини, які стояли обабіч Голнесса, коли він зробив це оголошення, відреагували на ці слова лише кивками головою.

Наразі Ямайка є частиною Британської Співдружності і формально її очолює британська королева Єлизавета II. Однак, на думку експертів, зміна триватиме роки і має бути підтверджена референдумом. Проголошення республіки на Барбадосі було набагато швидшим, оскільки достатньо було лише парламентської резолюції.

Колишня британська колонія стане лише другим карибським островом, який розірвав відносини з королевою Єлизаветою II за останні роки - острів Барбадос зробив це в листопаді 2021 року.

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Оголошення, яке зробив прем'єр-міністр, стало несподіванкою для багатьох мешканців острова з населенням майже 3 мільйони людей.

Під час візиту членів британської королівської родини на Ямайці відбулися демонстрації із закликами до Великої Британії вибачитися за своє колоніальне панування над островом, яке тривало близько 300 років, і сплатити репарації.

За оцінками, близько 600 тисяч людей африканського походження були завезені на острів під час британського правління. Потім їм доводилося працювати в нелюдських умовах на плантаціях, які належали британцям.

Нагадаємо, раніше острівна держава Барбадос, що розташована у Карибському регіоні, оголосила про вихід з-під влади британської корони.

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