Астрологічний прогноз на 24 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли небажано нічого руйнувати, навіть якщо йтиметься про розчищення місця для створення чогось нового. Людьми можуть управляти інстинкти, яким не можна давати волю, інакше вони можуть завести дуже далеко і стати причиною не найприємніших наслідків. Тому найкращою лінією поведінки сьогодні має стати стриманість – вона допоможе пройти повз спокуси, не піддавшись їм.

Символ дня: Химера.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: сприятливий день для активних дій.

Щасливе число дня: 5.

Щасливі кольори дня: коричневий, каштановий.

Щасливі камені дня: раухтопаз, колумбіт, сардонікс, чорний нефрит, крокідоліт.

За яку частину тіла відповідає: жіночі статеві органи.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, пов'язані з ослабленням імунітету, можуть тривати доволі довго і перейти в хронічну стадію, тому не варто зволікати зі зверненням до лікаря. Потрібно уникати операцій, навіть якщо йдеться про звичайний манікюр.

Афоризм дня: "Справи за нами не женуться – люди самі тримаються за них, вважаючи зайнятість ознакою щастя" (Сенека).

Геометрична фігура дня: квадрат – символ стабільності.

Магія та містика дня: можна переписати свій гороскоп, обравши для нього кращі показники, ніж ті, що є насправді. Зрозуміло, що робити це має фахівець – самодіяльність у таких питаннях неприпустима.

Табу дня: не можна давати здачі будь-кому – краще, отримавши удар по одній щоці, підставити іншу.

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