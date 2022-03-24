Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In english

Астрологический прогноз на 24 марта

Дата публикации
Просмотры
223
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 24 марта

Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда нежелательно ничего разрушать, даже если речь будет идти о расчистке места для создания чего-либо нового. Людьми могут управлять инстинкты, которым нельзя давать волю, в противном случае они могут завести слишком далеко и стать причиной не самых приятных последствий. Поэтому лучшей линией поведения сегодня должна стать сдержанность – она поможет пройти мимо искушений, не поддавшись им.

Символ дня: Химера. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: коричневый, каштановый. 

Счастливые камни дня: раухтопаз, колумбит, сардоникс, черный нефрит, крокодилит. 

За какую часть тела отвечает: женские половые органы. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, связаны с ослаблением иммунитета, они могут длиться довольно долго и перейти в хроническую стадию, поэтому не стоит тянуть с обращением к врачу. Нужно избегать операций, даже если речь идет об обыкновенном маникюре. 

Афоризм дня: "Дела за нами не гонятся – люди сами держатся за них, считая занятость признаком счастья" (Сенека). 

Геометрическая фигура дня: квадрат – символ стабильности. 

Магия и мистика дня: можно переписать свой гороскоп, выбрав для него лучшие показатели, чем те, что существуют на самом деле. Разумеется, делать это должен специалист – самодеятельность в таких вопросах недопустима. 

Табу дня: нельзя давать сдачи кому бы то ни было – лучше, получив удар по одной щеке, подставить другую. 

Читайте также: Что звезды нам пророчат: гороскоп на 21-27 марта 2022 года

Следующая публикация