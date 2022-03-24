Астрологический прогноз на 24 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда нежелательно ничего разрушать, даже если речь будет идти о расчистке места для создания чего-либо нового. Людьми могут управлять инстинкты, которым нельзя давать волю, в противном случае они могут завести слишком далеко и стать причиной не самых приятных последствий. Поэтому лучшей линией поведения сегодня должна стать сдержанность – она поможет пройти мимо искушений, не поддавшись им.

Символ дня: Химера.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: коричневый, каштановый.

Счастливые камни дня: раухтопаз, колумбит, сардоникс, черный нефрит, крокодилит.

За какую часть тела отвечает: женские половые органы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, связаны с ослаблением иммунитета, они могут длиться довольно долго и перейти в хроническую стадию, поэтому не стоит тянуть с обращением к врачу. Нужно избегать операций, даже если речь идет об обыкновенном маникюре.

Афоризм дня: "Дела за нами не гонятся – люди сами держатся за них, считая занятость признаком счастья" (Сенека).

Геометрическая фигура дня: квадрат – символ стабильности.

Магия и мистика дня: можно переписать свой гороскоп, выбрав для него лучшие показатели, чем те, что существуют на самом деле. Разумеется, делать это должен специалист – самодеятельность в таких вопросах недопустима.

Табу дня: нельзя давать сдачи кому бы то ни было – лучше, получив удар по одной щеке, подставить другую.

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