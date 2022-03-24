На Ямайке заявили о стремлении к независимости

На Ямайке заявили о стремлении к независимости

Правительство страны рассматривает возможность провозглашения республики.

Во время визита на Ямайку британского принца Уильяма и его супруги герцогини Кейт премьер-министр страны Эндрю Голнесс заявил, что его страна стремится стать независимой.

Об этом сообщает Associated Press.

В разговоре с принцем Уильямом премьер-министр Голнесс сказал, что Ямайка намерена "реализовать свои настоящие амбиции стать независимой, полностью развитой и процветающей страной". По его словам, в отношениях Британии и Ямайки существуют проблемы, которые остались нерешенными.

Глава правительства Ямайки заявил, что страна будет искать способ стать республикой. Представители королевской семьи, стоявшие по обе стороны Голнесса, когда он сделал это заявление, отреагировали на эти слова только кивками головой.

Ямайка является частью Британского Содружества и формально ее возглавляет британская королева Елизавета II. Однако, по мнению экспертов, изменения будут длиться годы и должны быть подтверждены референдумом. Провозглашение республики на Барбадосе было намного быстрее, поскольку достаточно было только парламентской резолюции.

Бывшая британская колония станет лишь вторым карибским островом, разорвавшим отношения с королевой Елизаветой II за последние годы — остров Барбадос сделал это в ноябре 2021 года.

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Объявление, сделанное премьер-министром, стало неожиданностью для многих жителей острова с населением почти 3 миллиона человек.

Во время визита членов британской королевской семьи на Ямайке прошли демонстрации с призывами в Великобританию извиниться за свое колониальное господство над островом, которое длилось около 300 лет, и оплатить репарации.

По оценкам, около 600 тысяч человек африканского происхождения были увезены на остров во время британского правления. Затем им приходилось работать в бесчеловечных условиях на плантациях, принадлежавших британцам.

Напомним, ранее островное государство Барбадос, расположенное в Карибском регионе, объявило о выходе из-под власти британской короны.

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