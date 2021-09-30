Барбадос заявил о выходе из-под власти британской королевы

До 30 ноября островная страна Барбадос станет республикой.

Островная страна Барбадос, расположенная в Карибском регионе, объявила о выходе из-под власти британской короны.

Об этом сообщает CNW.

Парламент страны единогласно поддержал поправки к конституции. До 30 ноября Барбадос станет республикой. Страна не будет менять свое название.

Также читайте С 1 марта украинцы смогут отдыхать на Карибах без виз

Премьер-министр Миа Моттли заверила, что это решение было тщательно продумано. Стране не придется менять другие положения конституции, кроме одного пункта, где Елизавета II признается главой острова. Переговоры по выходу Барбадоса из-под власти британской короны начались еще более двух десятилетий назад, в 1998 году.

Барбадос был колонией Великобритании с 1627 года. Территория получила независимость в 1966 году, но главой государства должен считаться британский монарх, представленный генерал-губернатором. Поправка к конституции отменяет Барбадосский Указ 1966 года.

Google Maps

Напомним, что аборигены требуют переименовать Новую Зеландию.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку