Барбадос заявив про вихід з-під влади британської королеви

До 30 листопада острівна країна Барбадос стане республікою.

Острівна країна Барбадос, що розташована у Карибському регіоні, оголосила про вихід з-під влади британської корони.

Про це інформує CNW.

Парламент країни одноголосно підтримав поправки до конституції. До 30 листопада Барбадос стане республікою. Країна не змінюватиме свою назву.

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Прем'єр-міністр Міа Моттлі запевнила, що це рішення було ретельно продумано. Країні не доведеться міняти інші положення конституції, крім одного пункту, де Єлизавета II визнається главою острова. Перемовини щодо виходу Барбадоса з-під влади британської корони розпочалися ще понад два десятиліття тому, у 1998 році.

Барбадос був колонією Великої Британії від 1627 року. Територія отримала незалежність у 1966 році, але главою держави мав вважатися британський монарх, представлений генерал-губернатором. Поправка до конституції скасовує Барбадоський Указ 1966 року.

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