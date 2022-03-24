Как очистить воду в условиях войны: простые советы

Как очистить воду в условиях войны: простые советы

Приводим схему, как очистить воду в домашних условиях для дальнейшего использования в качестве питьевой.

Жизненно необходимо для каждого человека выпивать достаточное количество чистой питьевой воды каждый день.

Об этом пишет UNICEF Ukraine в Facebook.

Во время войны доступ к питьевой воде может быть ограничен или отсутствует. Ниже представлена схема, как очистить воду в домашних условиях для последующего использования в качестве питьевой:

facebook.com/UNICEFUkraine/

Следует процедить воду через чистую ткань.

Дать воде отстояться 24-48 часов.

Отфильтруйте воду через бытовой фильтр (если нет фильтра, процедите воду через гравий, песок или активированный уголь).

Вскипятить воду (самая простая дезинфекция).

Так, вода очищается почти от всех вредителей, кроме химического загрязнения.

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