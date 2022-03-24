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Как очистить воду в условиях войны: простые советы

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Как очистить воду в условиях войны: простые советы

pixabay.com

Приводим схему, как очистить воду в домашних условиях для дальнейшего использования в качестве питьевой.

Жизненно необходимо для каждого человека выпивать достаточное количество чистой питьевой воды каждый день.

Об этом пишет UNICEF Ukraine в Facebook.

Во время войны доступ к питьевой воде может быть ограничен или отсутствует. Ниже представлена схема, как очистить воду в домашних условиях для последующего использования в качестве питьевой:

© facebook.com/UNICEFUkraine/
facebook.com/UNICEFUkraine/
  • Следует процедить воду через чистую ткань.
  • Дать воде отстояться 24-48 часов.
  • Отфильтруйте воду через бытовой фильтр (если нет фильтра, процедите воду через гравий, песок или активированный уголь).
  • Вскипятить воду (самая простая дезинфекция).

Так, вода очищается почти от всех вредителей, кроме химического загрязнения.

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