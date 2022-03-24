Как очистить воду в условиях войны: простые советы

Приводим схему, как очистить воду в домашних условиях для дальнейшего использования в качестве питьевой.
Жизненно необходимо для каждого человека выпивать достаточное количество чистой питьевой воды каждый день.
Об этом пишет UNICEF Ukraine в Facebook.
Во время войны доступ к питьевой воде может быть ограничен или отсутствует. Ниже представлена схема, как очистить воду в домашних условиях для последующего использования в качестве питьевой:
- Следует процедить воду через чистую ткань.
- Дать воде отстояться 24-48 часов.
- Отфильтруйте воду через бытовой фильтр (если нет фильтра, процедите воду через гравий, песок или активированный уголь).
- Вскипятить воду (самая простая дезинфекция).
Так, вода очищается почти от всех вредителей, кроме химического загрязнения.
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