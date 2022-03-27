Корректировал огонь оккупантов: в Лисичанске задержали информатора армии РФ

Полиция региона работает в усиленном режиме, сообщил Гайдай.

В Лисичанске Луганской области задержан мужчина, который передавал россиянам информацию о расположении Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, мужчина не только информировал о местонахождении украинских войск, но и корректировал обстрелы армии Российской Федерации.

"Полицейские Луганской области продолжают работать в усиленном режиме в условиях военного положения и документируют все факты военных преступлений, совершают патрулирование и обнаружение мародеров", – говорится в сообщении главы Луганской ОВА.

Как сообщалось, СБУ задержала шпиона оккупантов на Волыни. Задержан гражданин Беларуси, который шпионил. Шпион жил в Волынской области и даже женился на местной жительнице. Время от времени он ездил в Беларусь по личным делам. В ходе одной из таких поездок белоруса завербовали иностранные спецслужбы.

Читайте также: