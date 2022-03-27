Индия продолжит покупать российский уголь несмотря на санкции

Индия планирует удвоить импорт российского коксующегося угля.

Индия склоняется к продолжению импорта российского коксующегося угля.

Об этом сообщил министр металлургической промышленности Рамчандра Прасад Сингх на конференции в Нью-Дели, сообщает Reuters.

"Мы двигаемся в направлении импорта коксующегося угля из России", — сказал он.

Индия планирует удвоить импорт российского коксующегося угля, который является ключевым компонентом в производстве стали. По словам министра, страна импортировала 4,5 млн тонн, но не указал за какой период.

Страны Запада и Япония ввели жесткие санкции против правительства президента Владимира Путина и связанных с ним людей. Индия, крупный покупатель российских товаров, от сырьевых товаров до оружия, воздержалась при голосовании ООН по нескольким важным вопросам, что осуждает вторжение в Украину 24 февраля.

Суда, перевозящие не менее 1,06 млн тонн коксующегося угля, в основном используемого для производства стали, и энергетического угля, используемого в основном для производства электроэнергии, должны доставить топливо в индийские порты в этом месяце, что является максимальным показателем с января 2020 года, показали данные консалтинговой компании Kpler.

Россия, шестой по величине поставщик коксующегося и энергетического угля для Индии, может начать предлагать более конкурентоспособные цены китайским и индийским покупателям, поскольку европейские и другие клиенты не хотят сотрудничать с РФ из-за санкций, говорят трейдеры.

Напомним, Индия скупает дешевую российскую нефть, но не за доллары.

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