Крупнейшие НПЗ Японии Eneos и Idemitsu перестанут покупать российскую нефть

Компании не подписали новые контракты на поставки нефти с начала войны в Украине.

Крупнейшие нефтеперерабатывающие компании Японии Eneos и Idemitsu заявили, что прекратят импорт российской нефти, присоединившись к растущему списку энергетических компаний, избегающих сотрудничества со страной-агрессором после ее вторжения в Украину.

Eneos Holdings Inc., крупнейший нефтепереработчик Японии, не подписывал новые контракты на поставку российской нефти с начала войны, заявил во вторник в Токио главный исполнительный директор Цутому Сугимори.

Об этом пишет The Japan times.

Компания Idemitsu Kosan Co. также заявила, что не будет заключать новые соглашения по поставкам российской нефти.

Отказ от поставок российской нефти является сложным шагом для Японии, которая импортирует почти все ископаемое топливо и уже борется со стремительными ценами на сырье. В этом году цены на нефть выросли более чем на 50%, достигнув самого высокого уровня с 2008 года в начале этого месяца.

Eneos будет закупать альтернативные поставки нефти с Ближнего Востока. Российская нефть, на которую распространяются контракты, подписанные до вторжения в Украину, будет поставляться в Японию до апреля.

Idemitsu заявила, что решение про отказ от российской нефти не повлияет на стабильность поставок ее нефтепродуктов, поскольку нефть из РФ составила всего 4% ее закупок.

Напомним, страны ЕС не согласовали энергетическое эмбарго против России.

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