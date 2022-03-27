У Луганській області через обстріл окупантами горять житлові будинки

З-під завалів рятувальники дістають людей.
Луганську область постійно обстрілюють російські окупанти. У результаті чого в багатьох населених пунктах горіли житлові будинки.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Як стало відомо, внаслідок обстрілів окупантами пожежа сталася у житлових будинках у Лисичанську, Рубіжному та Сєверодонецьку.
У Рубіжному з підвалу рятувальники дістали трьох людей, після чого доправили їх у безпечне місце. В місті також виявили пораненого чоловіка – його госпіталізували до лікарні. Ще одного пораненого знайшли у Сєвєродонецьку.
“Через обстріли у Кремінній горіла лісова підстилка та суха трава. Палало близько 15 гектарів. Для ліквідації пожежі було залучено 22 рятувальника та 4 одиниці техніки. Рятувальники, влада, волонтери та поліція продовжують доправляти гуманітарну допомогу людям, які заходяться у сховищах. Також надзвичайники здійснюють підвоз води у населені пункти області, де тимчасово не працює водопостачання”, - розповіли в пресслужбі ДСНС області.
Там також зазначили, що напередодні з Луганської області вдалося евакуювати близько 600 людей.
“Зокрема, вивезли всіх людей з інтернату у смт Нижнє Гірської громади - більше там немає нікого - всі в безпеці”, - додали в ДСНС.
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